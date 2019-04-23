Samsung'a büyük şok! Telefon yorumları tarihi erteletti
Galaxy Fold: Samsung, 'Ekranı kırılıyor' yorumları sonrası katlanabilir cep telefonunun piyasaya çıkış tarihini erteledi...
Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, son ürünü olan katlanabilir ekranlı akıllı telefonu Galaxy Fold'un piyasaya çıkış tarihini erteledi.
18
Samsung'dan yapılan açıklamada, "Geri bildirimleri tam değerlendirmek ve daha fazla deneme yapmak üzere Galaxy Fold'un piyasaya sürümünü ertelemeye karar verdik. Önümüzdeki haftalarda piyasaya çıkış tarihini duyurmayı planlıyoruz" denildi.
28
Nisan ayında Galaxy Fold'un örnek modelini inceleyenlerden bazıları telefonun ekranının birkaç gün içinde kırıldığını söylemişlerdi.
38
Daha önce ise Samsung'un son model telefonunun ABD'de Cuma günü satışa sunulması planlanmıştı.
48