Samsun'dan iğrenç haber! Apartmana girip tuvaletini yaptı
SAMSUN'un Bafra ilçesinde, bir kişinin girdiği apartmanda tuvaletini yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Durumu polis ekiplerine bildiren bina sakinleri, bu kişiden şikayetçi oldu.
Samsun'un Bafta ilçesinden gelen görüntüler pes dedirtti. İlçeye bağlı Tabakhane Mahallesi Atatürk Bulvarı’ndaki bir apartmanda yaşanan olayda kokudan rahatsız olan bina görevlisi, giriş katta bir kişinin tuvaletini yaptığını fark etti.
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Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen yönetici görüntülerde bir erkeğin binaya girerek tuvaletini yaptığı belirledi.
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Durumu polis ekiplerine bildiren bina sakinleri, kimliği belirsiz kişiden şikayetçi oldu.
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Görüntüleri inceleyen polisler, bu kişiyi bulmak için çalışma başlattı.
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