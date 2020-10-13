Samsun'dan iğrenç haber! Apartmana girip tuvaletini yaptı

Samsun'un Bafta ilçesinden gelen görüntüler pes dedirtti. İlçeye bağlı Tabakhane Mahallesi Atatürk Bulvarı’ndaki bir apartmanda yaşanan olayda kokudan rahatsız olan bina görevlisi, giriş katta bir kişinin tuvaletini yaptığını fark etti.