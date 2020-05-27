Samsun'da yetiştirilen Salep Orkidesi'nin kilosu dudak uçuklattı!

Salep hem dondurma ham maddesi olarak kullanılıyor hem de sıcak içecek olarak tüketiliyor. Yapılan yeni düzenleme ile tıpta da kullanılmasının önü açıldı. Kuru fiyatları henüz belirlenmedi ancak kuru halinin kilosunun 300-500 TL arasında olmasını bekliyoruz. İşlenmiş toz hali ise kilosu 1000 lira civarında" dedi.