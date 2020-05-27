Samsun'da yetiştirilen Salep Orkidesi'nin kilosu dudak uçuklattı!
Samsun'da 5 yıldır tarımı yapılan ve 'salep' olarak bilinen yabani orkide bitkisinin hasadı devam ediyor. Yaş halde kilosu 60 liradan üreticiden alınan salep bitkisinin işlenmiş toz hali, kilosu 1000 liraya kadar alıcı buluyor. Bitkiyi izinsiz koparana ise 72 bin lira ceza kesiliyor
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, doğada yabani olarak yetişen, toplanması yasak olan ve 'salep' olarak bilinen yabani orkide bitkisi, 2015'te hazırlanan proje kapsamında izinli sökülüp, tarlalarda yetiştirilmeye başlandı.
Bu yıl 39 kayıtlı çiftçi tarafından 35 dönüm alana salep bitkisi dikildi. Mayıs ayında başlayan hasatta yaklaşık 25 ton üretim yapılması hedefleniyor. Yaş halde kilosu 60 liradan üreticiden alınan salep bitkisinin işlenmiş toz hali ile kilosu 1000 kadar liraya alıcı buluyor. Çiftçiler, ürününü daha hasat etmeden tarladayken, satma imkanı buluyor.
"Salep dondurmanın hammaddesi": Yabani orkide bitkisinin çiftçiler için yeni bir ürün olduğunu kaydeden 19 Mayıs Ekolojik Üreticiler Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hakkı Karaman, "Bitkinin toprak altındaki yumrularının yaş haldeki kilo fiyatı 60 TL. Bu yumrular kurutulup toz haline getirilerek salep üretiliyor.
Salep hem dondurma ham maddesi olarak kullanılıyor hem de sıcak içecek olarak tüketiliyor. Yapılan yeni düzenleme ile tıpta da kullanılmasının önü açıldı. Kuru fiyatları henüz belirlenmedi ancak kuru halinin kilosunun 300-500 TL arasında olmasını bekliyoruz. İşlenmiş toz hali ise kilosu 1000 lira civarında" dedi.