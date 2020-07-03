Samsun'da tek parmağıyla 38 yıldır daktiloyla dilekçe yazıyor

Geçirdiği trafik kazasının ardından malulen emekli olduğunu belirten Özdemir, "İyileştikten sonra baba mesleğine geri döndüm. Sağ elimde tek kalan başparmağımla ilk başlarda çalışmakta zorlandım ancak zamanla tek parmakla da bu işi yapabileceğimi herkese gösterdim. Zaten başparmak olmadan diğer parmaklar bir işe yaramaz. Benim için başparmağım her şeyim oldu." dedi.