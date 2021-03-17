Samsun'da sokakta eşinin dövdüğü kadın konuştu: Kızım 'babamı istemiyorum' diyor

Samsun'un Canik ilçesinde İbrahim Zarap, kendisinde kalan kızlarını teslim etmek için 3 sene önce boşandığı Emriye Metegül ile ilçe meydanında bir araya geldi. Zarap, burada eski eşine tekme- tokat saldırdı. Zarap'ın, yere yığılan Metegül'ü dövdüğü anlar, çevredeki evlerden birinde yaşayan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.