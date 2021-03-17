Samsun'da sokakta eşinin dövdüğü kadın konuştu: Kızım 'babamı istemiyorum' diyor
SAMSUN'da, İbrahim Zarap'ın (27) sokak ortasında 5 yaşındaki kızlarının yanında dövdüğü eski eşi Emrihe Metegül (24) tedavisinin ardından taburcu olup istirahat ettiği evinde, o anları anlatı. Tutuklu eski eşinin en ağır cezayı almasını isteyen Metegül, Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntüleri izleyemediğini söyledi.
Samsun'un Canik ilçesinde İbrahim Zarap, kendisinde kalan kızlarını teslim etmek için 3 sene önce boşandığı Emriye Metegül ile ilçe meydanında bir araya geldi. Zarap, burada eski eşine tekme- tokat saldırdı. Zarap'ın, yere yığılan Metegül'ü dövdüğü anlar, çevredeki evlerden birinde yaşayan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Vatandaşların müdahale ettiği İbrahim Zarap, gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emriye Metegül ise ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Adliyeye sevk edilen İbrahim Zarap, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
Yüzüne ve başına aldığı darbeler nedeniyle tanınmaz hale gelen Emriye Metegül,5 gün sonra tedavi gördüğü Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden taburcu oldu. Sağlık durumu iyi olan Metegül, istirahate çekildiği evinde açıklamada bulundu, kocasının tutuklu yargılanıp, en ağır cezayı almasını istedi.
Emriye Metegül, "Kızımı almıştı, kızımı almak için meydana buluştuk. Gittiğimde alkolüydü anladım. Ben de kızımı alırken ‘çocuğun yanında bunu içmemesi’ gerektiğini söyledim. Çocuğuma da ‘babana birkaç gün gitmeyeceksin’ dedim. O an sinirliydi. Çocuk üşüyordu.