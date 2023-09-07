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Samsun'da kına gecesinde dehşet! Kanlar içinde yere yığıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Samsun'da kına gecesinde dehşet! Kanlar içinde yere yığıldı

SAMSUN'un Bafra ilçesinde kına gecesinde başına kurşun isabet eden kişi ağır yaralandı. Düğün sahibi olduğu öğrenilen Mehmet Ş’nin hayati tehlikesi devam ediyor.

Samsun'da kına gecesinde dehşet! Kanlar içinde yere yığıldı

Kına gecesinde, düğün sahibi olduğu öğrenilen Mehmet Ş’nin (55) başına kurşun isabet etti.

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Samsun'da kına gecesinde dehşet! Kanlar içinde yere yığıldı

Araçla Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

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Samsun'da kına gecesinde dehşet! Kanlar içinde yere yığıldı

Mehmet Ş'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay yerinde incelemede bulunan jandarma ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Samsun'da kına gecesinde dehşet! Kanlar içinde yere yığıldı
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