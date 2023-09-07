Samsun'da kına gecesinde dehşet! Kanlar içinde yere yığıldı
Anadolu Ajansı
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SAMSUN'un Bafra ilçesinde kına gecesinde başına kurşun isabet eden kişi ağır yaralandı. Düğün sahibi olduğu öğrenilen Mehmet Ş’nin hayati tehlikesi devam ediyor.
Kına gecesinde, düğün sahibi olduğu öğrenilen Mehmet Ş’nin (55) başına kurşun isabet etti.
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Araçla Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
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Mehmet Ş'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay yerinde incelemede bulunan jandarma ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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