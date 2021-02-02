Samsun'da kadın vatman son anda kurtarmıştı! Merve 'Hayatta kalmam mucize' dedi

Neden bayıldığı araştırılıyor: Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'nde yapılan müdahale sonrasında Merve Huntürk, taburcu oldu. Neden bayıldığının teşhisi için doktora gittiğini ve sürecin devam ettiğini söyleyen Huntürk, yaşadıklarını anlattı.