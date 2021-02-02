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Samsun'da kadın vatman son anda kurtarmıştı! Merve 'Hayatta kalmam mucize' dedi

Demirören Haber Ajansı

SAMSUN'da Merve Huntürk (21), tramvay beklediği durakta aniden fenalaşması sonucu raylara düştü. Genç Merve, kadın vatmanın dikkati sayesinde ezilmekten son anda kurtuldu. Huntürk, bayılmasının nedeni hakkında konuştu. Kadın vatman ise ödüllendirildi.

Olay, 28 Ocak'ta Atakum ilçesinde hatif raylı sistemin Türk-İş durağında meydana geldi. Durakta tramvay bekleyen Merve Huntürk, aniden fenalaşıp raylara düştü. Bir süre sonra durağa yaklaşan tramvayın makinisti Merve Yıldız Öker (33), raylar üzerindeki Huntürk’ü fark etti. 

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 Tramvayı durduran Öker, baygın olan genç kıza ilk müdahaleyi de kendisi yaptı, ardından da durumu Hafif Raylı Sistem Kontrol Merkezi'ne bildirdi. 

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 Bunun üzerine durağa sağlık ekipleri sevk edildi. Huntürk, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

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Neden bayıldığı araştırılıyor: Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'nde yapılan müdahale sonrasında Merve Huntürk, taburcu oldu. Neden bayıldığının teşhisi için doktora gittiğini ve sürecin devam ettiğini söyleyen Huntürk, yaşadıklarını anlattı. 

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