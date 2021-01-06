Samsun'da 'hiçbir şey olmaz' dediler bu hale geldi! Hayatı altüst oldu
SAMSUN'da yaşayan 31 yaşındaki Çilem Kelleci gittiği hastanede hayatı kabusa döndü başına gelmeyen kalmadı.
İlkadım ilçesinde yaşayan Çilem Kelleci iddiaya göre geçen yıl şubat ayında Gazi Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu. Yapılan tahlillerde genç kadına idrar yolu enfeksiyonu tanısı konuldu.
Hastanede kendisine uygulanan tedavi sonrasında fenalaşan kadının sırt derisinde soyulmalar oluştu. Kelleci ertesi gün tekrar hastaneye gitti.
Sağ gözünde de görme sorunu yaşayan Kelleci, durumunun kötüleşmesi üzerine tekrar aynı hastanenin acil servisine başvurdu.
Yapılan müdahalede durumunda düzelme olmayan Çilem Kelleci, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.