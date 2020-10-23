Samsun'da gören bir daha baktı! Türkiye’de 4’üncü kez görüldü

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ornitoloji Araştırma Merkezi’nde görevli Doç. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz, halkalama çalışmaları sırasında deltada 'mavi kuyruklu bülbül' görüldüğünü ifade etti. Yavuz, "Bu kayıt bizi heyecanlandırdı, mavi kuyruklu bülbül Finlandiya, Rusya, Tayvan’a kadar dağılım gösteren bir tür. 1980’li yıllarda Asya'nın yoğun fırtınalı dönemlerinde Avrupa’da nadir olarak rastlanılan bir türdü. Ama son zamanlarda dağılım alanının Batı’ya doğru kaydığını görüyoruz. S " diye konuştu.