Samsun'da gören bir daha baktı! Türkiye’de 4’üncü kez görüldü
TÜRKİYE'nin önemli sulak alanlarından Kızılırmak Deltası'nda 'mavi kuyruklu bülbül' görüldü. Bülbülü görenler şaşkına dönüp bölgeye akın etti.
Türkiye'nin önemli sulak alanlarından, 359 kuş türünün bulunduğu ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde sürdürülen halkalama çalışmaları sırasında 'mavi kuyruklu bülbül' kuşu görüldü. Mavi kuyruklu bülbül, ölçümleri yapıldıktan sonra yeniden doğaya salındı.
Türkiye'de, 4'üncü kez görülen türü fotoğraflamak isteyen kuş gözlemcileri deltaya geldi.
İstanbul, Ankara ve Malatya'dan deltaya gelen kuş fotoğrafçıları, mavi kuyruklu bülbülü fotoğraflamak için 56 bin hektarlık deltada, nöbete başladı.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ornitoloji Araştırma Merkezi’nde görevli Doç. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz, halkalama çalışmaları sırasında deltada 'mavi kuyruklu bülbül' görüldüğünü ifade etti. Yavuz, "Bu kayıt bizi heyecanlandırdı, mavi kuyruklu bülbül Finlandiya, Rusya, Tayvan’a kadar dağılım gösteren bir tür. 1980’li yıllarda Asya'nın yoğun fırtınalı dönemlerinde Avrupa’da nadir olarak rastlanılan bir türdü. Ama son zamanlarda dağılım alanının Batı’ya doğru kaydığını görüyoruz. S " diye konuştu.