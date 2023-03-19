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Samsun'da feci kaza! Bariyeri parçaladı, motoru karşı şeride fırladı

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Samsun'da feci kaza! Bariyeri parçaladı, motoru karşı şeride fırladı

SAMSUN'da yoldan çıkıp refüjdeki demir bariyerleri ve ağaçları biçen tırın motoru yerinden çıkarak karşı şeride fırladı. Kazada araç makaslama yaparken, yabancı uyruklu sürücü yaralandı.

Samsun'da feci kaza! Bariyeri parçaladı, motoru karşı şeride fırladı

Kaza, İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi İlkadım Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan yüklediği gümrük malı olan demir aksamları Özbekistan'a götüren Bekhruz Akhmedov idaresindeki 80 556 MBA çekici, 0623 BA 80 dorse plakalı tır, rampa aşağı inerken kayarak refüjdeki demir bariyerleri, ağaçlar ve elektrik direğini parçalayarak makaslama yaptı. 

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Samsun'da feci kaza! Bariyeri parçaladı, motoru karşı şeride fırladı

Tır yaklaşık 60 metrelik bariyerleri parçalarken, araçtan fırlayan aracın motoru karşı şeride fırladı. 

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Samsun'da feci kaza! Bariyeri parçaladı, motoru karşı şeride fırladı

Kazada Özbekistan uyruklu tır sürücüsü Bekhruz Akhmedov yaralandı.

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Samsun'da feci kaza! Bariyeri parçaladı, motoru karşı şeride fırladı

Yaralı sürücü ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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