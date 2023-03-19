Samsun'da feci kaza! Bariyeri parçaladı, motoru karşı şeride fırladı

Kaza, İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi İlkadım Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan yüklediği gümrük malı olan demir aksamları Özbekistan'a götüren Bekhruz Akhmedov idaresindeki 80 556 MBA çekici, 0623 BA 80 dorse plakalı tır, rampa aşağı inerken kayarak refüjdeki demir bariyerleri, ağaçlar ve elektrik direğini parçalayarak makaslama yaptı.