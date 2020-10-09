Samsun'da feci kaza! Ağaca çarptı motoru fırladı bu hale geldi
SAMSUN'da aracın fırlayan motoru karşı yönden gelen otomobile çarptı.
Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kutlukent mevkisi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Osman Cengiz (26) idaresindeki 55 RH 989 plakalı Citroen hafif ticari araç Samsun'dan Tekkeköy istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.
Kazada hafif ticari aracın motoru yerinden fırladı ve aracın parçaları ile etrafa saçıldı. Paramparça olan araçtan sürücüsü Ali Osman Cengiz de yola fırladı.
Ağır yaralanan Ali Osman Cengiz 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Parçalanan aracın motoru ve şanzıman parçaları da yerinden fırlayarak karşı şeritten gelen ve içinde 2'si çocuk 4 kişinin bulunduğu Recep Çam (49) yönetimindeki 55 RG 241 otomobile çarptı.