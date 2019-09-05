Samsun'da evlerinde ölü bulunan Aybüke bebek ile annesi yan yana toprağa verildi
SAMSUN'da, iki gün önce evinde iple tavana asılı halde bulunan 27 yaşındaki Fatma B. ile beşiğinde ölü bulunan 1 aylık bebeği Aybüke, Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde aynı mezarlıkta, yan yana toprağa verildi.
Acı olay, geçen Salı günü Atakum ilçesi Kurupelit Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre işten eve dönen Tarık B., yatak odasında eşi Fatma B.’yi iple tavana asılı halde, 1 aylık bebekleri Aybüke'yi de beşiğinde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Fatma B. ve Aybüke bebeğin hayatlarını kaybettiğini belirlendi.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, ilk bulgulara göre bebeğin kendi kusmuğundan ya da annesinin emzirdiği sırada nefessiz kalıp, solunum yetersizliğinden hayatını kaybettiği değerlendirildi. Bebeğinin öldüğünü gören annenin de iple kendini asarak, yaşamına son verdiği ihtimali üzerinde duran savcılık, soruşturmayı sürdürüyor.
Aynı mezarlıkta yan yana toprağa verildiler
Fatma B. ve kızı Aybüke'nin cenazesi, aynı tabut içinde dün ilçede kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere memleketleri Zonguldak'ın Kozlu ilçesine gönderildi. Taşbaca Mahalle Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası anne ile bebeği, aynı mezarlığa defnedildi.
Baba Tarık B., yaptığı açıklamada eşinin bebeğini öldürüp intihar ettiği yönünde sosyal medyada linç edildiklerini söyledi.