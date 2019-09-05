Samsun'da evlerinde ölü bulunan Aybüke bebek ile annesi yan yana toprağa verildi

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, ilk bulgulara göre bebeğin kendi kusmuğundan ya da annesinin emzirdiği sırada nefessiz kalıp, solunum yetersizliğinden hayatını kaybettiği değerlendirildi. Bebeğinin öldüğünü gören annenin de iple kendini asarak, yaşamına son verdiği ihtimali üzerinde duran savcılık, soruşturmayı sürdürüyor.

Aynı mezarlıkta yan yana toprağa verildiler...