Samsun'da dragon bot yarışları başladı

Samsun'da dragon bot yarışları başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı dolayısıyla dragon bot yarışları düzenlendi.

Samsun'da dragon bot yarışları başladı - Sayfa 1

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Samsunport'ta düzenlenen Dragon Bot Yarışları'na 35 takımdan 350 sporcu katılıyor.

19
Samsun'da dragon bot yarışları başladı - Sayfa 2

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Samsunport'ta düzenlenen Dragon Bot Yarışları'na 35 takımdan 350 sporcu katılıyor.

29
Samsun'da dragon bot yarışları başladı - Sayfa 3

Yarışmanın startını Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu verdi.

39
Samsun'da dragon bot yarışları başladı - Sayfa 4

Yarışlar esnasında Türk Yıldızları da kısa bir gösteri yaptı.

49