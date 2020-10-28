Samsun'da bu lokantayı görenler gözlerine inanamadı! 1 milyondan fazla eşya var
SAMSUN’da işletmeci Cengiz Toprak, 400 metrekarelik lokantasını adeta müzeye çevirdi.
Samsun-Ankara karayolunda 12 yıldır hizmet veren menemenci Cengiz Toprak, lokantasını adeta müzeye çevirdi. Antika tutkusu için Türkiye’nin her yerine giden Toprak, bu hobisi için de yaklaşık 5 milyon lira para harcadı.
Klasik otomobiller, gaz lambaları, sepetler, bakır taslar, tüfekler, mutfak araç gereçleri, televizyonlar ve daha nice antika eşyası bulunan Toprak, 25 yılda 1 milyonun üzerinde parça biriktirdi. Toprak, kent müzesi oluşturmayı hayal ediyor.
25 yıldır antika eşya biriktirdiğini ifade eden Cengiz Toprak, "Bu işe çok emek verdim, 25 yıldır da gözüm gibi bakıyorum. Özellikle bizden sonraki kuşak, buradaki birçok eşyayı bilmiyor. Amacım, burayı bir kent müzesi haline getirmek, bununla ilgili çalışmalarımız var. Bu hayalim gerçekleşirse buradaki eşyaları ömür boyu sergileyebileceğiz. " diye konuştu.
Eşyalarını satmayı sevmediğini belirten Toprak " Şu an koleksiyonumda 1 milyonun üzerinde parça var. Bütün malzemelerim de bilgisayar ortamında kayıt altında. Bu eşyaların içinden bir parçam alınsa hemen fark ediyorum. Bu eşyaları almayı çok seviyorum ama satmayı sevmiyorum. " dedi.