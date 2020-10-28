Samsun'da bu lokantayı görenler gözlerine inanamadı! 1 milyondan fazla eşya var

25 yıldır antika eşya biriktirdiğini ifade eden Cengiz Toprak, "Bu işe çok emek verdim, 25 yıldır da gözüm gibi bakıyorum. Özellikle bizden sonraki kuşak, buradaki birçok eşyayı bilmiyor. Amacım, burayı bir kent müzesi haline getirmek, bununla ilgili çalışmalarımız var. Bu hayalim gerçekleşirse buradaki eşyaları ömür boyu sergileyebileceğiz. " diye konuştu.