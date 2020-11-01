Samsun'da bu baharat o kadar değerli ki çelik kasada saklanıyor

Samsun’da yaklaşık 40 yıldır aktarlık yapan Tayyar Çalık, “Türk safranı az yetişiyor, bu yüzden çok değerli. Türk safranından daha değerli safranlar dünyada var. Dünyada en çok safran yetiştirilen yer İran. İspanya ve Mısır’da da yetişiyor. Nadir yetişen bir bitki. Bu bitkinin içindeki özü alınıyor. Geniş bir alana ekimi yapılıyor ama çok az öz çıkıyor. Bundan dolayı çok değerli. Türkiye’deki safranın kilosu 45-50 bin TL’ye satılıyor. Gram olarak satıldığı için biraz daha pahalı oluyor. Türk safranını alıp satmak zor oluyor. Bu yüzden İran safranı 1. sınıftır. Onu alıp satıyoruz” dedi.