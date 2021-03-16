Samsun rekora koşuyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Covid-19 haritasını paylaştı

TÜRKİYE 'de günlük koronavirüs vaka sayısı 15 binin üstüne fırladı. Karadeniz illeri rekorlarına yenisini ekledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6- 12 Mart arasındaki 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı' haritasını paylaştı. Türkiye'nin risk haritasına göre 'Çok yüksek riskli' illerin yani 'Kırmızı' illerin sayısı 17'den 26'ya yükseldi. Bir haftada 100 bin nüfusta en çok ve en az vakanın görüldüğü iller belli oldu. İşte ayrıntılar...