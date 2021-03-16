Samsun rekora koşuyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Covid-19 haritasını paylaştı
TÜRKİYE 'de karadeniz illeri Covid-19 vakalarında rekora gidiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6- 12 Mart arasındaki 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı' haritasını paylaştı. En fazla vaka olan 6 il Samsun, Sinop, Giresun, Ordu, Kilis ve Balıkesir oldu. Haftalık vaka sayısı en az olan iller ise Siirt, Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa, Mardin ve Uşak oldu. Yeni haritada 9 il daha kırmızıya dönerken toplam kırmızı il sayısı 26'ya yükseldi.
TÜRKİYE 'de günlük koronavirüs vaka sayısı 15 binin üstüne fırladı. Karadeniz illeri rekorlarına yenisini ekledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6- 12 Mart arasındaki 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı' haritasını paylaştı. Türkiye'nin risk haritasına göre 'Çok yüksek riskli' illerin yani 'Kırmızı' illerin sayısı 17'den 26'ya yükseldi. Bir haftada 100 bin nüfusta en çok ve en az vakanın görüldüğü iller belli oldu. İşte ayrıntılar...
Sağlık Bakanı: Tedbirlere uyarak normalleşme mümkün
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerdeki durumu, "İllerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde görebilirsiniz. Tedbirlere uyarak normalleşmek mümkün" notu ile paylaştı.
Ankara, İzmir ve İstanbul'da son durum
Bakan Koca'nın paylaştığı haritaya göre, 100 bin nüfusta en çok vakanın görüldüğü iller Samsun, Sinop, Giresun, Ordu, Trabzon, Kilis, Konya ve Edirne oldu. İstanbul'da 100 bin kişide vaka sayısı 178,25, Ankara'da 68,53, İzmir'de 78,57 olarak görüldü.
Haftalık vaka sayısı en yüksek olan iller
Samsun: 458,53, Sinop: 354,56, Giresun: 296,84, Ordu: 248,62, Kilis: 255,62 Balıkesir: 257,60