Samsun mutasyonlu virüs kabusu yaşıyor! En işlek caddelere HES'le giriliyor

Arzu Keleş, cadde ve sokakların kalabalık olduğunu belirterek, "Hayatımız değişti, alt üst oldu. Başımıza bela oldu bu Covid. Maske takıyoruz, sosyal mesafeyi kolluyoruz. Kalabalık yerlerden gitmiyoruz, seyrek yerlerden gitmeye çalışıyoruz. Korkuyoruz, çevremde de bu hastalığa yakalanan hatta ölenler oldu. İnsanlar maalesef tedbirlere uymuyorlar. Herkesin tedbirlere uymalarını istiyorum" diye konuştu.