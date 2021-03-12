Samsun mutasyonlu virüs kabusu yaşıyor! En işlek caddelere HES'le giriliyor
SAMSUN'da Covid-19'la mücadele kapsamında artan vaka sayısının düşülmesi için yürütülen denetim çalışmaları artırıldı. Mutasyon virüs kaynaklı vakaların da sıklıkla görüldüğü kentte, polis ekipleri işlek caddelere girişte vatandaşlara Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması yapıyor.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre 27 Şubat-5 Mart 2021 tarihlerinde Samsun'da yüz bin nüfusa karşılık gelen Covid-19 vaka sayısı 348,36 oldu. Bu rakam ile kent, Türkiye'de iller arasında ilk sıralarda yer aldı. Aynı tarihlerde mutasyon virüs kaynaklı vakalarda da büyük bir artış olduğu belirtildi. Mutasyon virüsün il içinde kendine yer edindiği, aile ve akraba arasında hızla yayıldığı ifade edildi.
Öte yandan il genelinde Covid-19'a karşı verilen mücadele kapsamında uygulanan denetimler de sıklaştırıldı. Kentin işlek caddelerine girişte polis ekipleri tarafından Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulaması yapılmaya devam ediyor.
Ekipler, yaptıkları denetimlerde vatandaşları maske ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarıyor.
Arzu Keleş, cadde ve sokakların kalabalık olduğunu belirterek, "Hayatımız değişti, alt üst oldu. Başımıza bela oldu bu Covid. Maske takıyoruz, sosyal mesafeyi kolluyoruz. Kalabalık yerlerden gitmiyoruz, seyrek yerlerden gitmeye çalışıyoruz. Korkuyoruz, çevremde de bu hastalığa yakalanan hatta ölenler oldu. İnsanlar maalesef tedbirlere uymuyorlar. Herkesin tedbirlere uymalarını istiyorum" diye konuştu.