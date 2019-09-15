Şampiyon'un başrolü Tolgahan Sayışman dizinin ilk bölümünü izlerken fenalaştı!

Şampiyon için boks dersleri almaya başlayan Sayışmanın, derslerde vücudunda ciddi yaralar oluşmuştu. Eşinin vücudunda oluşan morlukları gören Almeda Abazi ise "Tamam boks dedik, dizi dedik, odur budur şudur dedik. Kabul! Ama bu ne? Kocamı ne hale getirdin Şampiyon!" diyerek sitemde bulunmuştu.