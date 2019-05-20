Şampiyonluk kupası İstanbul'a uğurlandı

Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik, kupanın şampiyon takıma verilmesi için İstanbul'a uğurlandığını belirterek, "Dün akşamki maçın sonucuna göre Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray camiasını, teknik heyetini tebrik ediyoruz. Galatasaray'a önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum. Ligimize renk katan diğer takımlarımıza da teşekkür ediyoruz" diye konuştu.