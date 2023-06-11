Şampiyonlar Ligi'nden Türkiye'ye dev gelir! TFF Başkanı açıkladı: Dudak uçuklatan rakam ortaya çıktı!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Mehmet Büyükekşi, Türkiye’nin dün akşam İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali organizasyonuna büyük başarıyla ev sahipliği yaptığını söyledi. Büyükekşi, finalin getirisini de açıklarken ortaya çıkan rakam dudak uçuklattı. İşte detaylar...
TFF Başkanı Büyükekşi, İngiliz temsilcisi Manchester City ile İtalyan ekibi Inter arasında oynanan ve İngiliz ekibinin şampiyonluğu ile tamamlanan 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı sonrasında karşılaşmayı ve organizasyonu değerlendirdi.
Dünyanın en önemli spor organizasyonlarından birine daha başarıyla ev sahipliği yapmanın önemine değinen Büyükekşi, "Spor, özellikle futbol sanat ve bilim gibi ülkelerin yumuşak gücü olarak kabul ediliyor. Şampiyonlar Ligi finali ülkemizin marka değerine doğrudan katkısı olan bir organizasyon oldu.
Şampiyonlar Ligi final maçına ev sahipliği yapmış olmamız özellikle 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığımız için turnusol kağıdı oldu. Cumhurbaşkanı'mızın kabulünde UEFA Başkanı Ceferin, Cumhurbaşkanı'mıza ev sahipliği ve son derece başarılı organizasyonumuz için teşekkür etti.
Yine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kabulünde FIFA Başkanı Infantino, Türkiye'nin büyük organizasyonları başarı ve güvenle yaptığını ifade ederek Cumhurbaşkanı'mıza teşekkürlerini iletti." değerlendirmesinde bulundu.