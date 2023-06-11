Şampiyonlar Ligi'nden Türkiye'ye dev gelir! TFF Başkanı açıkladı: Dudak uçuklatan rakam ortaya çıktı!

Dünyanın en önemli spor organizasyonlarından birine daha başarıyla ev sahipliği yapmanın önemine değinen Büyükekşi, "Spor, özellikle futbol sanat ve bilim gibi ülkelerin yumuşak gücü olarak kabul ediliyor. Şampiyonlar Ligi finali ülkemizin marka değerine doğrudan katkısı olan bir organizasyon oldu.