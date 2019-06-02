Şampiyonlar Ligi Finali'nde sahaya giren kadın kim? Tanıdık çıktı

Kanalın kurucusu 27 yaşındaki ünlü YouTuber Vitaly Zdorovetskiy de 2014 Dünya Kupası finalinde sahaya girmiş ve Alman futbolcu Benedikt Höwedes'i öpmeye çalışmıştı. Bu kez sahaya giren ise Vitaly'nin kız arkadaşı Kinsey Wolanski oldu.