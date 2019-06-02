Şampiyonlar Ligi Finali'nde sahaya giren kadın kim? Tanıdık çıktı
Şampiyonlar Ligi Final maçını oynanayan Tottenham ile Liverpol karşılaştığı maçın 18. dakikasında sahaya mayolu bir kadın girdi ve maç kısa süreliğine durdu... Peki sahaya giren bu kadın kim neden sahaya daldı sorularının cevabı haberimizde
Şampiyonlar Ligi Finali'nde YouTube'da erotik şakalar yapan Kinsey Wolanski sahaya girdi. Wolanski, güvenlik ekipleri tarafından saha dışına çıkarıldı
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Birçok erotik içerikli videosu bulunan Kinsey Wolanski'nin erkek arkadaşının da daha önce benzer bir eylemde bulunduğu ortaya çıktı.
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Kanalın kurucusu 27 yaşındaki ünlü YouTuber Vitaly Zdorovetskiy de 2014 Dünya Kupası finalinde sahaya girmiş ve Alman futbolcu Benedikt Höwedes'i öpmeye çalışmıştı. Bu kez sahaya giren ise Vitaly'nin kız arkadaşı Kinsey Wolanski oldu.
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SALAH TRİBÜNLERE DÖNDÜ
Müslüman futbolcu Muhammed Salah ise mayolu taraftara bakmamak için kafasını tribünlere doğru çevirdi.
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