Şampiyon bugün belli oluyor! Beşiktaş mı yoksa Galatasaray mı işte şampiyonluk ihtimalleri
SÜPER Lig'de şampiyon bugün belli oluyor. Son maça Beşiktaş ve Galatasaray aynı puanda giriyor! Üçüncü sıradaki Fenerbahçe ise rakiplerinin kaybetmesini bekleyecek. Maçlar kaçta başlıyor ve hangi kanala yayınlanacak? İşte son maçlar öncesi şampiyonluk ihtimalleri...
Süper Lig'in en uzun sezonunda şampiyon bugün belli olacak. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe 42 haftalık maratonu zirvede tamamlamak için son 90 dakikaya çıkıyor. Tarihi bir rekabete sahne olan sezonun final haftasına Beşiktaş ve Galatasaray aynı puanda giriyor. Üçüncü sıradaki Fenerbahçe ise rakiplerinin kaybetmesini bekleyecek. Maçlar saat 20:30'da başlayacak. İşte muhtemel 11'ler ve son maçlar öncesi şampiyonluk ihtimalleri...
Göztepe - Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Son düzlüğe 2 averajlık farkla önde giren Beşiktaş, Göztepe deplasmanına çıkacak. Gürsel Aksel Stadı’ndaki karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Maç saat 20:30'da Bein Sport'ta yayınlanacak. Üst üste aldığı 2 mağlubiyetle şampiyonluk yarışındaki avantajını kullanamayan Siyah Beyazlılar, İzmir'e tam kadro gitti.
Beşiktaş İzmir'e tam kadro gitti
Sakatlıkları süren Aboubakar, Oğuzhan, Cenk Tosun ve Hasic, kritik mücadelede takıma tribünden destek verecek. Omzundan sakatlığı bulunan Ljajic ile ilgili karar ise maç saatinde verilecek.
Beşiktaş'ın muhtemel 11'i: Ersin, Rosier-Welinton-Vida-N’Sakala, Souza, Ghezzal-Atiba-Necip-N’Koudou, Larin
Galatasaray evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor
Son haftaya zirve ortağı olarak giren Galatasaray ise Helenex Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Telekom Stadı'nda oynanacak maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Üst üste aldığı 5 galibiyetle Beşiktaş'ı yakalayan Sarı Kırmızılılar, iki takımın da geceyi galibiyetle tamamlaması halinde şampiyonluk için 3 gol averajı daha fazla yapmak zorunda.