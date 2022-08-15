'Salman Rüşdi'yi paylaştı ölüm tehdidi aldı! Harry Potter yazarına şok mesaj
Salman Rüşdi'nin bıçaklı saldırıya uğramasına tepki gösteren Harry Potter yazarına şok! İngiliz yazar J.K Rowling, paylaşımına gelen bir mesaj sonrası polise başvurdu.
Dünyaca ünlü fantastik roman serisi Harry Potter’ı kaleme alan İngiliz yazar J.K Rowling, Hint asıllı İngiliz yazar Salman Rüşdi'nin geçtiğimiz ABD’nin New York kentinde katıldığı bir konferans sırasında bıçaklı saldırıya uğramasına tepki gösterdi.
İngiliz yazar J.K Rowling, tepkisinin ardından sosyal medyadan ölüm tehdidi aldı.
Rowling, Rüşdi'nin saldırıya uğramasını eleştirerek sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşımda, “Korkunç bir haber. Şu anda çok berbat hissediyorum. İyi olmasını sağlayın" ifadelerini kullandı.
Rowling'in paylaşımı üzerine bilinmeyen bir kişiden kan donduran bir mesaj geldi.