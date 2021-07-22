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Salgın unutuldu Antalya'da plajlar doldu taştı! Adım atacak yer kalmadı

İhlas Haber Ajansı
Salgın unutuldu Antalya'da plajlar doldu taştı! Adım atacak yer kalmadı

ANTALYA'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, 9 günlük Kurban Bayramı tatili fırsat bilerek kente gelen yerli vatandaşlarla adeta doldu taştı.

Salgın unutuldu Antalya'da plajlar doldu taştı! Adım atacak yer kalmadı

Dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya’da, sezonun açılmasıyla başlayan yabancı turist yoğunluğuna, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin eklenmesiyle yerli misafirler de dahil oldu.

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Salgın unutuldu Antalya'da plajlar doldu taştı! Adım atacak yer kalmadı

Geçen yıl pandemiden dolayı tatile çıkamayan yerli turistlerin adresi turizm kenti Antalya oldu. 

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Salgın unutuldu Antalya'da plajlar doldu taştı! Adım atacak yer kalmadı

Akdeniz’in incisi Antalya’da, misafirlerin en çok tercih ettiği yer ise denizi ve kumu ile dünyanın en ünlü plajları arasında bulunan Konyaaltı Sahili oldu.

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Salgın unutuldu Antalya'da plajlar doldu taştı! Adım atacak yer kalmadı

Deniz suyunun 28, hava sıcaklığının 33 derece ölçüldüğü kentte misafirlerin büyük çoğunluğu denizde vakit geçirdi. 

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