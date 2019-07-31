Saldırıya uğramıştı! Şirin Payzın'ın ile Vedat Milor fena kapıştı

"Pulitzer Ödülü’ne kadar gidebilir bu işin sonu"

Vedat Milor Payzın’ın bu tweet’ine, “Gerçek olup olmadığını merak ettiğiniz şey nedir? Burgazada’da kaldırımda yürüyemediğimiz mi? Beyefendinin beni omuzlarımdan denize doğru itmesi mi? Yoksa her ikisi de mi? Pulitzer Ödülü’ne kadar gidebilir bu işin sonu…” şeklinde yanıt verdi.