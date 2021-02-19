Salda Gölü'nde NASA için araştırma yapan Türk profesör konuştu! Salda anahtar niteliğinde
NASA için Salda'da araştırma yapan Prof. Dr. Nurgül Çelik Balcı, NASA'nın Mars'a gidişiyle ilgili Salda Gölü araştırmalarının anahtar niteliğinde olduğunu söyledi. Çevre ve Tabiat Varlıkları Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu da, NASA'nın Mars'taki Jezero Krateri ile Salda'nın benzerliği yönündeki sosyal medya paylaşımlarına ilişkin, "Salda'nın popülaritesi Mars'taki benzerlikleri kanıtlandığında daha da artacak." dedi.
Tüm dünya dün gece Mars'a iniş yapan Perseverance uzay aracına odaklandı. NASA ise, Twitter'dan Mars'taki Jezero Krateri'ndeki benzer bir mineral oluşumu ve jeolojik yapıya sahip olan Burdur'daki Salda Gölü'ndeki araştırma sonuçlarını paylaştı. NASA için Salda'da araştırma yapan Prof. Dr. Nurgül Çelik Balcı da "Yapılan araştırmalar sonucunda yaşamın izlerini bulmaya çok yakınız. Bir zamanlar Mars'ta antik yaşam var olduysa neden devam etmediği sorusu da bilim insanlarını heyecanlandıracak" dedi. Çevre ve Tabiat Varlıkları Bilim Kurulu Üyesi ve Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu da "Perseverance Mars Rover" gezgin uzay aracını Jezero Krateri'ne göndermelerinin ana sebebinin Salda'daki güncel birtakım ilksel canlı bakteri formlarına benzer yaşam izlerini bu kraterde araştırmak olduğunu söyledi.
9. misyonunu gerçekleştiren NASA Jezero Krateri için Salda Gölü'nde çeşitli araştırmalar yapmıştı. 2007 yılından beri bu çalışmalarda yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurgül Çelik Balcı, çalışmaların heyecan verici olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Perseverance ana misyonu astrobiyoloji, yani yaşamın izlerini aramak. Bu robot, çok iyi bir jeolog. Göl tabanını oluşturan sedimanlardan örneklerden alacak ve bunları daha sonraki bir misyonda yer küreye dönüp daha detaylı bir çalışmaya tabii tutulacak."
"Bu durum misyonu daha da özel kılıyor. İnsanlığın tarihinde ilk defa bir başka gezegenden kayaçları toplayıp bununla başka bir çalışma yapılacak. Bu çok önemli ve heyecan verici. İlk defa yaşamın başka bir gezegende yaşam olma ihtimaline bu kadar yakınız. Yapılan araştırmalar sonucunda yaşamın izlerini bulmaya çok yakınız. Bir zamanlar Mars'ta antik yaşam var olduysa neden devam etmediği sorusu da bilim insanlarını heyecanlandıracak."
Salda Gölü araştırmaları anahtar niteliğinde
Jezero Krateri ile Salda Gölü'nün yapılarının benzer olması nedeniyle uzun yıllardır çalışmaların sürdüğünü ifade eden Prof. Dr. Balcı, "Jezero krateri de bazı kriterler göz önüne alarak seçildi. Yaşamın izlerinin aranacağı bir çalışmaya başladı. Salda Gölü'nün sediman ve minorolojik yapılarının benzer olması Salda Gölü'nün de bir fluval sistemle besleniyor olması gibi benzerlikler nedeniyle bütün bilim camiasında öne çıktı. Salda Gölü Jezero Kraterine yaşam arayışında bir anahtar niteliği taşıyor. Yol haritasını çizmek için kullandığı alanlardan biri" dedi.