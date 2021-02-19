Salda Gölü'nde NASA için araştırma yapan Türk profesör konuştu! Salda anahtar niteliğinde

"Bu durum misyonu daha da özel kılıyor. İnsanlığın tarihinde ilk defa bir başka gezegenden kayaçları toplayıp bununla başka bir çalışma yapılacak. Bu çok önemli ve heyecan verici. İlk defa yaşamın başka bir gezegende yaşam olma ihtimaline bu kadar yakınız. Yapılan araştırmalar sonucunda yaşamın izlerini bulmaya çok yakınız. Bir zamanlar Mars'ta antik yaşam var olduysa neden devam etmediği sorusu da bilim insanlarını heyecanlandıracak."