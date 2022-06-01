Saklambaç oynarken dağ aslanı saldırdı ölümle burun buruna geldi!
Washington eyletinde kamp alanında arkadaşlarıyla saklambaç oynayan dokuz yaşındaki kıza dağ aslanı saldırdı. yüzü dahil olmak üzere vücutunun üst kısmı ağır şekilde yaralanan kız ölümden şans eseri kurtuldu.
ABD'nin Washington eyaletinde kilise kampında arkadaşlarıyla saklambaç oynayan 9 yaşındaki Lily A. Kryzhanivskyy dağ aslanı olarak bilinen bir pumanın saldırısına uğradı.
Saldırı sırasında yüzü ve vücudunun üst kısmından ağır yaralanan küçük kız, hızlı müdahaleyle hastaneye kaldırıldı.
Eyalet vahşi yaşam yetkilileri, tüm vücuduna ve özellikle yüzüne yüzlerce dikiş atılan küçük kızın şans eseri ve hızlı müdahale sayesinde kurtulduğunu belirtti.
'Göz temasını kesmeyin'
Yetkililer, saldıran dağ aslanının genç bir erkek olduğunu ve yapılan testlerde kuduz olmadığını belirtti. Dağ aslanı olay yerinde öldürüldü. Yetkililer, kampçıları uyararak dağ aslanı ile karşılaşıldığında asla kaçılmaması gerektiğini belirterek; göz teması kurup yavaş bir şekilde geri geri yürünmesini istedi.