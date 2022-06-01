Saklambaç oynarken dağ aslanı saldırdı ölümle burun buruna geldi!

'Göz temasını kesmeyin'

Yetkililer, saldıran dağ aslanının genç bir erkek olduğunu ve yapılan testlerde kuduz olmadığını belirtti. Dağ aslanı olay yerinde öldürüldü. Yetkililer, kampçıları uyararak dağ aslanı ile karşılaşıldığında asla kaçılmaması gerektiğini belirterek; göz teması kurup yavaş bir şekilde geri geri yürünmesini istedi.