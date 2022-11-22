Sakızlı hırsız yakayı ele verdi: Aynı yöntemle iki kez üst üste cami kasasından paraları böyle çaldı

Güvenlik kameralarını izleyen imam Urhan, paraların bir kişi tarafından çalındığını belirledi. Görüntülerde, üzerinde kırmızı kapüşon olan bir şahıs, cemaatin tamamının çıkmasını bekledikten sonra kasaya gittiği, çiğnediği sakızı yanında getirdiği çelik tele yapıştırdıktan sonra delikten aşağıya salıp, kasa içerisindeki kağıt paraları yapıştırarak aldığı görüldü.