Sakıp Sabancı'nın torunu Melisa Tapan: Elbise alışverişimi azalttım! Dedem şükretmeyi öğretti
Sakıp Sabancı’nın torunu sosyetenin son dönem yıldızı parlayan genç isimlerinden Melisa Tapan, iş hayatından aile hayatına samimi açıklamalarda bulundu. "Dedem akşam yemeğine her zaman şükrederek ve aile büyüklerini anarak başlardı" diyen Melisa Tapan, dedesinden kendisine kalan en önemli mirası açıkladı.
Merhum iş insanı Sakıp Sabancı’nın torunu, cemiyet hayatının genç ismi Melisa Tapan, iş hayatından aile hayatına samimi açıklamalarda bulundu. Sabah'a konuşan Tapan, “Elimdeki olanakları en etkili şekilde kullanarak daha iyi bir dünyaya hizmet etmek istiyorum” diye konuştu. Dedesi Sakıp Sabancı ile geçen çocukluğunu ve onun kendisine bıraktığı en önemli mirası da açıklayan Melisa Tapan, Sakıp Sabancı'nın hi bilinmeyen yönlerini de anlattı.
Sanata olan ilginizden bahseder misiniz?
Ailemin sanat sevgisi sayesinde küçük yaştan itibaren sanat eserleriyle tanışıp sanat dünyasından isimlerle vakit geçirme şansı yakaladım. Sonrasında yüksek eğitimime devam ederken New York'ta karşılaştığım kişiler, kültür sanat alanında çalışan, farklı yeteneklere sahip insanları bir araya getirme fikrimi besledi. Uzunca bir ön hazırlık döneminin ardından insanların üretim yapabildiği bir mekan kurgusu olan Gate 27 ortaya çıktı.
Bu oluşumun DNA'sında neler var?
Bu oluşumu 27 yaşındayken kurmaya karar vermiş olmak benim için anlamlı. Gate 27'nin odağında sanat üretimi, zanaat, mimarlık, küratörlük ve tasarım olan uluslararası konuk sanatçı programı var. Sanatçılara mekan, zaman ve bağlantıları sağlıyoruz.
Kıyafet alışverişimi azalttım
- Genç yaşta sanat adına önemli adımlar atıyorsunuz. Bu size neler hissettiriyor?
Sanata, kültüre, eğitime, filantropiye yapılan her katkının yalnızca bireyler değil, topluluklar üzerinde de iyileştirici ve dönüştürücü bir etkisi var. Dolayısıyla yaptığımız her şey, izleyicisine olduğu gibi bana da olumlu etkide bulunuyor. Amacım, bugünün bağlamı içinde ve bugünün araçlarıyla bir katma değer üretmek.