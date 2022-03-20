Sakıp Sabancı'nın torunu Melisa Tapan: Elbise alışverişimi azalttım! Dedem şükretmeyi öğretti

Kıyafet alışverişimi azalttım

- Genç yaşta sanat adına önemli adımlar atıyorsunuz. Bu size neler hissettiriyor?

Sanata, kültüre, eğitime, filantropiye yapılan her katkının yalnızca bireyler değil, topluluklar üzerinde de iyileştirici ve dönüştürücü bir etkisi var. Dolayısıyla yaptığımız her şey, izleyicisine olduğu gibi bana da olumlu etkide bulunuyor. Amacım, bugünün bağlamı içinde ve bugünün araçlarıyla bir katma değer üretmek.