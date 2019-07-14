Sakarya'nın saklı incisi Maden Deresi'ne turistlerin ilgisi yoğun

25 yıldır Maden Deresi’ne gelerek tatil yaptığını belirten Sercan Uçar, “Maden Deresi çok güzel. 25 yıldır biz buraya sürekli geliriz. Meşhur şelalesiyle ve şifalı suyuyla herkes tarafından tercih edilen bir yer. Güvenle geliyoruz buralara. Suyu, balığı çok güzel. Vatandaşlara tavsiye ederim." diye konuştu.