Sakarya'nın saklı incisi Maden Deresi'ne turistlerin ilgisi yoğun
Kocaeli sınırları içerisinde bulunan Maden Deresi'ne turistlerin yoğun ilgisi insanları şaşırtıyor. Maden Deresi turizmin göz bebeği olma yolunda ilerliyor.
Yabancı ziyaretçilerin uğrak yeri olan Maden Deresi, mesire yerleri, doğal alabalık tesisleri, şelalesi, bungalov evleriyle insanların yorgunluklarını atabilecekleri bir mekan. Bölgedeki şifalı sunun ise özellikle sedef hastalıkları, mide ağrıları ve yaraların iyileşmesinde çok etkili olduğu belirtiliyor.
Ziyaretçileri ise memnuniyetlerini dile getiriyorlar.
Maden Deresi’ne zorlu yollardan geçerek geldiğini belirten Özgür Pamuk, “İstanbul’dan geldik gezmeye. Dolaşıyoruz arkadaşlarla. Şelaleye gelirken yollar çok sıkıntılıydı. Zaten arabayla gelinmiyor buraya. Yürüyerek gelmemizde biraz uzun sürdü. Suların içinden, patika yollardan geçip geldik. Biraz zorlandık açıkçası. Çok güzel bir yer, herkesin görmesini tavsiye ederim. Buranın insanı çok iyi, sıcakkanlı karşıladılar bizi” dedi.
25 yıldır Maden Deresi’ne gelerek tatil yaptığını belirten Sercan Uçar, “Maden Deresi çok güzel. 25 yıldır biz buraya sürekli geliriz. Meşhur şelalesiyle ve şifalı suyuyla herkes tarafından tercih edilen bir yer. Güvenle geliyoruz buralara. Suyu, balığı çok güzel. Vatandaşlara tavsiye ederim." diye konuştu.