Sakarya'da yaşadığı evi gören hayrete düşüyor yıkıldı yıkılacak
SAKARYA'da yaşayan Alaattin Çoban'ın (73) kaldığı evi görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Evin objektiflere yansıyan halini görenler deyim yerindeyse 'Üflense yıkılacak' diyor.
Sakarya'nın Kaynarca ilçesi Sarıbeyli Mahallesi’nde oturan görme engelli Alaattin Çoban, yıkılmak üzere olan evinde tek başına yaşam mücadelesi veriyor. Mahalleli ve Kaynarca ilçe merkezindeki kardeşinin yardımlarıyla ihtiyaçlarını karşılayan Alaattin Çoban, çocukken gece körlüğü hastalığı olduğunu, daha sonra bu hastalığın ilerleyerek görme yetisinin tamamen kaybolduğunu söyledi.
Neredeyse yıkılacağını kendisi farketmemiş: Evinin yıkılmak üzere olduğunu kendisine ekmek getiren bir fırın sahibinin söylemesi üzerine fark ettiğini söyleyen Alaattin Çoban, evinde korku içerisinde yaşıyor. Daha önce birkaç kez yangın tehlikesi de atlattığını sözlerine ekledi.
"Hiç evlenmedim"
Alaattin Çoban, "Sağlık durumum konusunda güvencem var ama gözlerimde rahatsızlık var ve yavaş yavaş kapandı gözlerim. Şu anda hiç görmüyor, burada tek başıma yaşıyorum ve hiç evlenmedim. Tarım Bağ-Kur’dan emekliyim ama evi onarma imkanım yok" dedi.
Yardım istiyor: Yeni bir ev isteyen Alaattin Çoban, "Devletten bir ev isterim. Bu ev aşağı-yukarı yıkılmış halde, içinde durulmayacak durumda. Evi tadilat yapma ya da ev alma durumum yok. İhtiyaçlarımı gidermekte de zorlanıyorum" diyerek kendisine yardımcı olunmasını istedi.