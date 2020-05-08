Sakarya'da yaşadığı evi gören hayrete düşüyor yıkıldı yıkılacak

Neredeyse yıkılacağını kendisi farketmemiş: Evinin yıkılmak üzere olduğunu kendisine ekmek getiren bir fırın sahibinin söylemesi üzerine fark ettiğini söyleyen Alaattin Çoban, evinde korku içerisinde yaşıyor. Daha önce birkaç kez yangın tehlikesi de atlattığını sözlerine ekledi.