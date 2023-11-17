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Sakarya'da vahşet! Uyuyan eşini bıçaklayarak öldürdü

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Sakarya'da vahşet! Uyuyan eşini bıçaklayarak öldürdü

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen kadın, gece uykudaki eşini bıçaklayarak öldürdü.

Sakarya'da vahşet! Uyuyan eşini bıçaklayarak öldürdü

Olay, gece saatlerinde Taraklı ilçesi Duman Mahallesi’nde meydana geldi. Psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen E.B. isimli 3 çocuk annesi, eşi Eyüp Bostan’ı (48) uyuduğu sırada bıçakladı. 

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Sakarya'da vahşet! Uyuyan eşini bıçaklayarak öldürdü

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Eyüp Bostan’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. 

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Sakarya'da vahşet! Uyuyan eşini bıçaklayarak öldürdü

Eşini, uykusunda öldüren kadın ise gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Bostan öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

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Sakarya'da vahşet! Uyuyan eşini bıçaklayarak öldürdü

Konuya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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