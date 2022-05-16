Sakarya'da şaşırtan olay: Kargaların yaptığına inanamayacaksınız

"Eve girdiğimde, kargaların banyonun camındaki tülü yırtarak girmiş olduğunu ve duşa kabini ağzına kadar dal parçaları ve çöple doldurduğunu gördüm. Şimdi kara kara düşünüyorum, bu kadar dalı, çöpü nasıl boşaltacağım diye. Hayatımda böyle bir şey görmedim” ifadelerine yer verdi.