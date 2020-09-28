Sakarya'da özel tarifle dükkan açtı hayatı değişti! Siparişlere yetişemiyor
SAKARYA'da yaşayan Seyfettin Kısmet'in tanıştığı bir gofret üreticisinin verdiği özel tarifle hayatı değişti.
Uzun yıllar birçok firmada pazarlamacı ve üst düzey yöneticilik yapan ve pazarlama müdürlüğü yaptığı esnada tanıştığı gofret üreticisinin verdiği özel tarifle hayatı değişen Seyfettin Kısmet, 45 yıllık kalıplarla günlük ev yapımı gofret üretimine başladı.
Pazarlamacılıktan üreticiliğe geçiş yapan Kısmet, pazarlamacılık yaptığı dönemlerde batmakta olan bir üreticinin ürününü pazarlayarak firmayı batmaktan kurtardığını belirtti.
İşletme sahibi, batmak üzere olan firmayı kurtaran Seyfettin Kısmet’e dedesinden kalma ev yapımı gofret reçetesini ve 45 yıllık kalıp makinelerini hediye etti.
Pazarlama şirketi için Sakarya’nın Hendek ilçesinde kurduğu ofisi reçeteyi aldıktan sonra üretim tesisine çevirdiğini söyleyen Kısmet, 45 yıllık kalıplarla günlük ev yapımı gofret üretimine başladı.