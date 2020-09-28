Sakarya'da özel tarifle dükkan açtı hayatı değişti! Siparişlere yetişemiyor

Uzun yıllar birçok firmada pazarlamacı ve üst düzey yöneticilik yapan ve pazarlama müdürlüğü yaptığı esnada tanıştığı gofret üreticisinin verdiği özel tarifle hayatı değişen Seyfettin Kısmet, 45 yıllık kalıplarla günlük ev yapımı gofret üretimine başladı.