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Sakarya'da korkutan yangın! Geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı: 1 itfaiye eri yaralandı

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Sakarya'da korkutan yangın! Geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı: 1 itfaiye eri yaralandı

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alındı. 1 itfaiye erinin ayağından yaralandığı yangına, 21 araç ve 44 personel müdahale etti.

Sakarya'da korkutan yangın! Geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı: 1 itfaiye eri yaralandı

Yangın, saat 22.10 sıralarında Arifiye ilçesi, Hanlıköy Mahallesi üzerinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında çıktı.

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Sakarya'da korkutan yangın! Geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı: 1 itfaiye eri yaralandı

Alevlerin kısa sürede büyüdüğü yangın için bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Sakarya'da korkutan yangın! Geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı: 1 itfaiye eri yaralandı

 Polis ekiplerinin bölgede güvenlik önlemleri aldığı yangına; Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 21 araç ve 44 personel müdahale etti.

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Sakarya'da korkutan yangın! Geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı: 1 itfaiye eri yaralandı

Ekiplerin yoğun çabası neticesinde yangın yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alındı.

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