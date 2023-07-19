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Sakarya'da feci kaza: Tatil için gelmişti, hayatını kaybetti! Otomobilin çarptığı çocuk metrelerce savruldu...

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Sakarya'da feci kaza: Tatil için gelmişti, hayatını kaybetti! Otomobilin çarptığı çocuk metrelerce savruldu...

Sakarya’nın Karasu ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 16 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaklaşık 50 metre savrulan Ebubekir Kılıç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza yerinde hayatını kaybeden ve tatil için ailesi ile yazlıklarına geldiği öğrenilen çocuğun ayakkabı detayı ise yürekleri dağladı.

Sakarya'da feci kaza: Tatil için gelmişti, hayatını kaybetti! Otomobilin çarptığı çocuk metrelerce savruldu...

Kaza, Karasu-Kocaali yolu Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kocaali istikametinden Karasu yönüne doğru seyir halinde olan A.Ç. idaresindeki 54 PN 861 plakalı Opel marka otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 16 yaşındaki Ebubekir Kılıç’a çarptı.

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Sakarya'da feci kaza: Tatil için gelmişti, hayatını kaybetti! Otomobilin çarptığı çocuk metrelerce savruldu...

 Çarpmanın etkisi ile yaklaşık 50 metre kadar savrulan çocuk, ağır yaralandı. 

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Sakarya'da feci kaza: Tatil için gelmişti, hayatını kaybetti! Otomobilin çarptığı çocuk metrelerce savruldu...

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

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Sakarya'da feci kaza: Tatil için gelmişti, hayatını kaybetti! Otomobilin çarptığı çocuk metrelerce savruldu...

Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yaralanan otomobil sürücüsü A.Ç. ile Ebubekir Kılıç hastaneye kaldırıldı.

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