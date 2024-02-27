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Sakarya'da dehşet! Boşanma aşamasındaki karısını öldüren kişi intihar etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Sakarya'da dehşet! Boşanma aşamasındaki karısını öldüren kişi intihar etti

Sakarya'dan son gelen haber korkunç! Akyazı ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini silahla vurarak öldüren koca, intihar etti.

Sakarya'da dehşet! Boşanma aşamasındaki karısını öldüren kişi intihar etti

Alınan bilgiye göre, Ali Rıza A, boşanma aşamasındaki eşi Hatun A'nın kaldığı Taşyatak Mahallesi'ndeki babaevine gitti.

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Sakarya'da dehşet! Boşanma aşamasındaki karısını öldüren kişi intihar etti

Burada yaşanan tartışmada koca, önce eşini ardından da aynı silahla kendini vurdu.  İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

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Sakarya'da dehşet! Boşanma aşamasındaki karısını öldüren kişi intihar etti

Cenazeler, incelemelerin ardından Akyazı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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