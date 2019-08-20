Sakarya'da 1'i kadın 2 gasp şüphesi polisin dur ihtarına uymadı aracı bırakıp ormana kaçtılar
SAKARYA’nın Kocaali ilçesinde gasp ve hırsızlık olayına karışan belirlenen 1'i kadın 2 şüphelinin içinde bulunduğu otomobil, Düzce D-100 karayolu Çoban Kavşağı mevkiinde önlem alan polisin 'dur' ikazına uymayarak kaçtı.
Takip sonucu otomobili bırakan iki şüpheli ormanlık alana girerek izlerini kaybettirdi. Kimlikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için bölgede geniş çaplı arama başlatıldı.
Olay saat 23.30 sıralarında D-100 Karayolu Çoban Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Sakarya’nın Kocaali ilçesinden 16 LUR 60 plakalı otomobille gasp yapıldığı ve aracın Düzce’nin Akçakoca ilçesi istikametine gittiği ihbarını alan Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri alarma geçti. Polis ekipleri tüm kavşaklarda tedbir aldı.
Teknik takip sonucu otomobilin mobese kameraları aracılığı ile Düzce şehir merkezine kadar geldiği tespit edildi.
D-100 Karayolu Çoban Kavşağı mevkisinde yola barikat kuran trafik ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan ve içerisinde 1'i kadın 2 kişinin bulunduğu otomobil, kaçmaya başladı. Yaklaşık 15 kilometre kaçan şüpheliler Çilimli ilçesine döndü.