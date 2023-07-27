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Sakarya sahilde tehlike! Tatilciler uyarıldı sahile giriş yasaklandı

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Sakarya sahilde tehlike! Tatilciler uyarıldı sahile giriş yasaklandı

Sakarya'da Karadeniz'e kıyısı olan bazı sahiller can güvenliği nedeni ile gecici olarak kapatıldı. Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde halkın dalga ve rip akıntısı nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

Sakarya sahilde tehlike! Tatilciler uyarıldı sahile giriş yasaklandı

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde dalga ve rip akıntısı nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

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Sakarya sahilde tehlike! Tatilciler uyarıldı sahile giriş yasaklandı


Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren yoğun dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.

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Sakarya sahilde tehlike! Tatilciler uyarıldı sahile giriş yasaklandı

Kaymakamlıklarca, elverişsiz şartlar nedeniyle 3 ilçede denize girişlere müsaade edilmiyor.

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Sakarya sahilde tehlike! Tatilciler uyarıldı sahile giriş yasaklandı

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşların denize girmelerine izin vermiyor.

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