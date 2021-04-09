Sahurda yenmemesi gereken yiyecekler bu iki besinden uzak durun!

SAHURDA TOK TUTAN YİYECEKLER : Sahurda tok tutan ve uzun süre acıkmamanızı sağlayacak en önemli yiyecek yumurta. Tereyağında pişirip tam tahıllı ekmekle tüketirseniz gün boyu açlık hissetmezsiniz. Canan Karatay sahur sofrasının baştacı olarak yumurtayı gösteriyor ve şunları söylüyor; -'Sahurda 3-4 yumurtayı bol tereyağına kırıp yiyebilirsiniz. Sarısıyla birlikte yenilmelidir. Sahurda yumurta çok önemli. Yağlı çok önemli. Yumurta ve tereyağından aldığınız enerji sizi 24 saat tok tutabilir.'