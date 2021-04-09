Sahurda yenmemesi gereken yiyecekler bu iki besinden uzak durun!
Oruç tutarken tok kalmak için süt ürünleri, yumurta tüketilmesi gerekiyor. Sahurda kolay acıkıp susamamak içinse çay ve karpuzdan uzak durmak gerekiyor.
Canan Karatay sahurda tok tutan yiyecekler listesine peynir ve köfteyi de yerleştiriyor. Mercimek çorbası, ceviz, fındık, fıstık, içli köfte de önerilerinin başında geliyor. Kızartmalardan ise kesinlikle uzak durulmasını istiyor. Ramazanda bol bol ayran, yoğurt ve zeytinyağlı etli yemekler ile kuru fasülye tüketilmesini öneren Canan Karatay, sahurda tatlı, şeker ve ekmekten uzak durun diyor. İşte Canan Karatay'ın önerisi ile tok tutan sahur yiyecekleri:
SAHURDA TOK TUTAN YİYECEKLER : Sahurda tok tutan ve uzun süre acıkmamanızı sağlayacak en önemli yiyecek yumurta. Tereyağında pişirip tam tahıllı ekmekle tüketirseniz gün boyu açlık hissetmezsiniz. Canan Karatay sahur sofrasının baştacı olarak yumurtayı gösteriyor ve şunları söylüyor; -'Sahurda 3-4 yumurtayı bol tereyağına kırıp yiyebilirsiniz. Sarısıyla birlikte yenilmelidir. Sahurda yumurta çok önemli. Yağlı çok önemli. Yumurta ve tereyağından aldığınız enerji sizi 24 saat tok tutabilir.'
SAHURDA BUNU YİYİN ACIKMAYIN : Canan Karatay diyor ki... İftar ve sahur sofrasında içilebilecek en iyi çorba kelle paça... Bu çorba besleyici ve sağlıklı olduğu için Ramazan yemeklerinin baş sırasında bulunmalı. Canan Karatay 'Doyurucudur, mideyi korur' diyerek sahurda içilecek kelle paça ile kolay oruç tutulabileceğini söylüyor.
ZEYTİN YERSENİZ BAŞINIZ DÖNMEZ: Sahur sofrasında tuzlu yiyeceklerden uzak durmak gerekiyor. Ancak zeytin hariç. Profesör Doktor Canan Karatay sahurda tok tutan yiyecekler listesine zeytin ve zeytinyağını da alıyor ve şunları söylüyor; -'Sahurda zeytin ve zeytinyağı yiyebilirsiniz. Yağın verdiği enerji sizi 72 saat götürür. Dinç tutar, başınız dönmez.'