Sahurda ya da iftarda çok su içmek doğru mu? Oruç tutarken susuzluğu gideren 5 öneri!

3. Doğru pişirme yöntemlerini tercih edin

Ramazan ayı boyunca susuzluğun önlenmesi için; iftar ve sahurda aşırı yağlı, baharatlı yiyeceklerden uzak durulmalıdır. Bunun için pişirme yönteminin doğru seçilmesi önemlidir. Kızartma ve kavurma yerine besinleri haşlama, ızgara, fırınlama veya buğulama yöntemleri ile pişirmeniz ile yiyecekleriniz daha az yağlı olacaktır.