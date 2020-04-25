Sahurda ya da iftarda çok su içmek doğru mu? Oruç tutarken susuzluğu gideren 5 öneri!
Ramazan'da acıkmıyorum, susuyorum.” Sahurda susuzluğa ne iyi gelir?” şeklinde söylenmeler en çok Ramazan'ın ilk gününde duyulur. Çünkü herkesin belli bir alışma süresi vardır. Hatta sahurda herkes çok su içmeye çalışır. Gün boyu susuz kalanlar ise iftarda çok su içer. Peki, sahurda ya da iftarda çok su içmek doğru mu? Susuzluğa ne iyi gelir? İşte sizler için hazırladığımız susuzluğu gideren 5 öneri…
Ramazan’ın ilk günü herkes için biraz zor geçse de salgın günlerinde oruç heyecanı insanı hayata karşı besliyor ve motive ediyor. İlk günde genelde herkes susuzluktan şikayet eder. Hatta çevremizdeki insanlar 'Ramazan'da acıkmıyorum, susuyorum.' şeklinde yakınır. Peki, su içme konusunda doğru olan nedir?
1. Gün içerisinde yeterli su için
Ramazan boyunca günlük en az 8-12 bardak su içilmelidir. Hatırlatmak isterim ki; sahurda veya iftarda fazla içilen su gün boyunca susuzluğun giderilmesinde etkili değil, vücudumuza bir anda aldığımız fazla su hızlıca boşaltıma geçiyor. Dolayısıyla ihtiyaç duyduğumuz suyu gün içerisine yaymalıyız.
2. Çay veya kahve içmek su yerine geçmez!
Koyu çay ve kahve tüketimi içerisinde bulunan ögeler ile idrara çıkışı arttırmaktadır. Bu yüzden vücutta susuzluğu tetiklemektedir. Kahveyi günde 1-2 fincanı geçmeyecek şekilde, mümkünse kafeinsiz olarak tercih edebilirsiniz. Çayı ise mümkünse orta ya da az dem ile tercih edebilirsiniz.
3. Doğru pişirme yöntemlerini tercih edin
Ramazan ayı boyunca susuzluğun önlenmesi için; iftar ve sahurda aşırı yağlı, baharatlı yiyeceklerden uzak durulmalıdır. Bunun için pişirme yönteminin doğru seçilmesi önemlidir. Kızartma ve kavurma yerine besinleri haşlama, ızgara, fırınlama veya buğulama yöntemleri ile pişirmeniz ile yiyecekleriniz daha az yağlı olacaktır.