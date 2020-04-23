Sahurda susamamak için ne yemeli nelerden uzak durmalı?
Ramazan ayında çoğu kişiyi açlık hissinden çok susuzluk etkiliyor. Peki, susatmayan sahur menüsü nedir?Susatmayan sahur menüsü nasıl hazırlanır ?
Gün boyu susuz kalacak olan vücudumuzu oruca hazırlamak için sahurda tüketeceğimiz yiyeceklere dikkat etmemiz gerekli. Sahurda tuzlu, baharatlı gıdalar gibi susatan yiyecekler yerine bizi susatmayan, bedenin su ihtiyacını karşılayacak yiyecekler tüketmeye çalışmalıyız.
Peki sahurda yendiği zaman susuzluk hissi veren yiyecekler hangileri? Susatmayan yiyecekler neler? Sahurda ne yemeliyiz ki iftara kadar olan sürede susamayalım ve bedenin su ihtiyacını karşılayabilelim?
Yumurta ve peynir içerdikleri proteinden dolayı uzun süre tok kalmanıza yardımcı olacağı gibi sahurda ağır yemekler yerine kahvaltılık tüketmek susamamanıza da destek olur.
Evde hazırladığınız hoşaf ve kompostoları da sahurda gönül rahatlığıyla içebilirsiniz. Bu içecekler hem sizi serinletir hem de su ihtiyacınızı karşılar.