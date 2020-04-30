Sahura kalkmak metabolizmayı güçlendiriyor peki sahurda ne yemeli?

Sahurda yemek değil kahvaltılık tercih edin

Ramazan’ın en önemli öğünü sahurdur. Sahura kalkmadan oruç tutulması kesinlikle önerilmemektedir. Atlanmaması gereken bu öğün, sabah kahvaltısı yerine geçer ve tüm günü sağlıklı bir şekilde geçirebilmek için içeriğinin özenle oluşturulması gerekir. Sahura kalkmak metabolizmayı güçlendirerek gün içinde daha az acıkılmasını sağlar.