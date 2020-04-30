Sahura kalkmak metabolizmayı güçlendiriyor peki sahurda ne yemeli?
Memorial Dicle Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Ceylan Özateş, Ramazan ayında sahurun önemi ve sahurda nasıl beslenilmesi gerektiğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Ramazan ayında uzun saatler süren açlık ve günlük öğün sayısının 2’ye düşmesi, metabolizma dengesini bozabiliyor. İftarda yüksek kalorili besinlere eğilim arttığı için hızlı ve bol miktarda tüketim gerçekleşiyor. Gece yemek yiyip yatarak, sahuru atlamak ise açlık süresini uzatırken; gün içinde halsizlik, kan şekeri düzensizlikleri, bayılma ve daha ciddi tablolara neden olabiliyor.
Sahurda yemek değil kahvaltılık tercih edin
Ramazan’ın en önemli öğünü sahurdur. Sahura kalkmadan oruç tutulması kesinlikle önerilmemektedir. Atlanmaması gereken bu öğün, sabah kahvaltısı yerine geçer ve tüm günü sağlıklı bir şekilde geçirebilmek için içeriğinin özenle oluşturulması gerekir. Sahura kalkmak metabolizmayı güçlendirerek gün içinde daha az acıkılmasını sağlar.
Ancak sahurda tüketilen besinlerin içeriklerine, tüm günü etkileyeceği için çok dikkat edilmelidir. Sahurda ağır, yağlı yemekler ve hamur işlerinden uzak durulmalı, bunun yerine tok tutabilecek besinlerden oluşan kahvaltı menüsü tercih edilmelidir.
Protein içeriği yüksek besinler tokluk sağlar
Sahurda çok baharatlı ve tuzlu yiyecekler gün içinde su ihtiyacının artmasına neden olur. Aynı zamanda çay ve kahvenin bol tüketimi de bu içeceklerin idrara çıkmayı artırıcı etkisi bulunduğu için uygun değildir. Çay içilecekse iki bardağı geçmemelidir