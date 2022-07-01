Sahte evrak şebekesinin başını tek bir harf hatası yaktı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, bazı yabancı uyruklu kişilerin Türkiye'de ikamet etmek, eğitim ve öğretim almak ve çalışabilmek için başvurularda kullandığı evrakların sahte olduğu ihbarı üzerine inceleme başlattı.