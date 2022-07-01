Sahte evrak şebekesinin başını tek bir harf hatası yaktı!
İSTANBUL'da yasadışı yollarla yabancı uyruklu şahıslara sahte çalışma ve eğitim belgeleri düzenleyen şebeke, yaptıkları küçük bir hata ile kendilerini ele verdi.
İstanbul'da yabancı uyruklu kişilere sahte belge düzenleyen çete, yaptıkları tek bir harf hatası sebebiyle yakalandı.
Sahte evrak şebekesine yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken, dağıtılmaya hazır çok sayıda para ve sahte belgeye el konuldu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, bazı yabancı uyruklu kişilerin Türkiye'de ikamet etmek, eğitim ve öğretim almak ve çalışabilmek için başvurularda kullandığı evrakların sahte olduğu ihbarı üzerine inceleme başlattı.
Ekipler, resmi kurumlara başvuran yabancı uyruklu kişilerin evraklarını tek tek kontrol etti. Çok sayıda evrak üzerinde, 'cumhuriyet' anlamına gelen 'republic' kelimesinin 'p' harfiyle, 'pebuplic' şeklinde yazıldığı belirlendi.