BIST 2.452
DOLAR 16,76
EURO 17,41
ALTIN 966,86
CANLI YAYIN
ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU! Şu anda Erdoğan 1 Temmuz 2022 itibariyle geçerli olacak asgari ücreti açıklıyor Canlı yayını izle.

Sahte evrak şebekesinin başını tek bir harf hatası yaktı!

Sahte evrak şebekesinin başını tek bir harf hatası yaktı!

İSTANBUL'da yasadışı yollarla yabancı uyruklu şahıslara sahte çalışma ve eğitim belgeleri düzenleyen şebeke, yaptıkları küçük bir hata ile kendilerini ele verdi.

Sahte evrak şebekesinin başını tek bir harf hatası yaktı!

İstanbul'da yabancı uyruklu kişilere sahte belge düzenleyen çete, yaptıkları tek bir harf hatası sebebiyle yakalandı.

17
Sahte evrak şebekesinin başını tek bir harf hatası yaktı!

Sahte evrak şebekesine yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken, dağıtılmaya hazır çok sayıda para ve sahte belgeye el konuldu.

27
Sahte evrak şebekesinin başını tek bir harf hatası yaktı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, bazı yabancı uyruklu kişilerin Türkiye'de ikamet etmek, eğitim ve öğretim almak ve çalışabilmek için başvurularda kullandığı evrakların sahte olduğu ihbarı üzerine inceleme başlattı.

37
Sahte evrak şebekesinin başını tek bir harf hatası yaktı!

Ekipler, resmi kurumlara başvuran yabancı uyruklu kişilerin evraklarını tek tek kontrol etti. Çok sayıda evrak üzerinde, 'cumhuriyet' anlamına gelen 'republic' kelimesinin 'p' harfiyle, 'pebuplic' şeklinde yazıldığı belirlendi.

47