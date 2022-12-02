Sahte doktorun astsubay sevgilisinden bomba ifşalar! Kıskanınca itiraf etti

'Mezun oluyorum' diye Çapa Tıp'a çağırdı

Sahte Doktor, sevgilisini bu kez de mezun oluyorum diyerek okula çağırdı. Astsubay sevgili ifadesinde o mezuniyet gününü şu sözlerle anlattı: "Çapa Tıp Fakültesi mezuniyet eğlencesiydi.... Ancak daha önceden Cerrah Paşa Tıp Fakültesi'nde öğrenci olduğunu söylemişti. Durumdan şüphelendim. 'Hiç arkadaşın yok mu?' dedim. O da daha fazla şüphelenmemem için partide diğer öğrencilerle fotoğraf çektirdi."