Sahte doktorun astsubay sevgilisinden bomba ifşalar! Kıskanınca itiraf etti
TEKİRDAĞ Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde sahte doktorluk yaparken yakalanıp tutuklanan 21 yaşındaki Ayşe Özkiraz'ın foyasını, sevgilileri arasındaki kıskançlık krizi ortaya saçtı. Kendini 'Ayşem Özkiraz' olarak tanıtan sahte doktorun sosyal medya üzerinden tanıştığı astsubay sevgilisi Cemil Tekin, skandalla ilgili akıl almaz şeyler anlattı.
Tekirdağ'da Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde 1 yıldır pratisyen hekim olarak görev yapan, ameliyatlara girip dikiş attığı görüntüler ortaya çıkan Ayşe Özkiraz'ın, sosyal medya üzerinden tanıştığı astsubay Cemil Tekin ile sevgili olduğu ortaya çıktı. Özkiraz, sevgilisine de kendini Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi olarak tanıtmış. Ancak sıkışınca 'okulum' diye Çapa Tıp Fakültesi'ne götürmüş. İşte sahte doktorun foyasanı ortaya döken aldatılan astsubay sevgilinin ifadesi..
Cerrahpaşa'da 'Kadın Doğum Asistanı'
Sahte doktor Ayşe Özkiraz ile genellikle hastanenin kantininde buluştuklarını, hep beyaz bir önlük giydiğini ve hiç şüphelenmediğini söyleyen astsubay Tekin ifadesinde, "Bir gün rahatsızlandım. Ayşem'i aradım, beni Cerrahpaşa Tıp Fakültesine çağırdı. Doktor önlüğü ve stetoskopla karşıladı. Kendisini muayene için randevu alınırken kadın doğum asistanı olarak tanıttı..." dedi.
15 gün hastanede başucunda bekledi
Durumdan şüphelendiğini söyleyen astsubay sevgili, Özkiraz'ın durumu geçiştirdiğini ifade etti. Özkiraz'ın erkek arkadaşı 15 gün boyunca kulak burun servisinde yattı. Sahte doktor biran olsun astsubay sevgilisi Tekin'in yanından ayrılmadı. Astsubay ifadesinde, çevresindeki herkesin sahte doktor Özkiraz'a 'hocam' şeklinde hitap ettiğini söyledi.
'Mezun oluyorum' diye Çapa Tıp'a çağırdı
Sahte Doktor, sevgilisini bu kez de mezun oluyorum diyerek okula çağırdı. Astsubay sevgili ifadesinde o mezuniyet gününü şu sözlerle anlattı: "Çapa Tıp Fakültesi mezuniyet eğlencesiydi.... Ancak daha önceden Cerrah Paşa Tıp Fakültesi'nde öğrenci olduğunu söylemişti. Durumdan şüphelendim. 'Hiç arkadaşın yok mu?' dedim. O da daha fazla şüphelenmemem için partide diğer öğrencilerle fotoğraf çektirdi."