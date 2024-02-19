Sahra Işık, Ogeday ile öyle bir görüntü verdi ki kocası kıskançlık krizine girdi! Seda Aktuğlu küfürlü mesajları ifşa etti

Elendikten sonra sosyal medya hesabından canlı yayın açan Sahra Işık, eski dostu Seda Aktuğlu'ya ateş püskürerek "Hadi İdris'i aradın sen benim ailemden ne istiyorsun? İdris'in ailesini nasıl arayabilirsin sen ya arlanmaz utanmaz" dedi.