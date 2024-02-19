Sahra Işık, Ogeday ile öyle bir görüntü verdi ki kocası kıskançlık krizine girdi! Seda Aktuğlu küfürlü mesajları ifşa etti
Survivor All Star 2024 sezonunda sular durulmuyor. Eski yarışmacı Seda Aktuğlu'nun Sahra Işık'ın eşi İdris Aybirdi'ye anlattıklarından dolayı Sahra apar topar yarışmadan ayrıldı. Işık, elendikten sonra yediği dost kazığından dolayı yarışmadan çekildiğini söylerken Seda da Sahra'nın eşinin kendisine attığı mesajları ifşa etti. Konuşmalarda İdris Aybirdi'nin eşi Sahra'yı Ogeday'dan kıskandığı görüldü.
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'ın geçtiğimiz gün yayınlanan bölümünde iddialı yarışmacılardan Sahra Işık apar topar yarışmadan ayrıldı.
Geçtiğimiz aylarda yarışmadan elenen Seda Aktuğlu'nun Sahra'nın eşi İdris Aybirdi'ye giderek bir şeyler anlattığı ve çıkan krizden sonra Sahra'nın ayrıldığı ileri sürüldü.
Yaşananların ardından Sahra, yediği dost kazığından dolayı yarışmadan ayrılmak zorunda kaldığını söylerken Seda da Sahra'nın eşiyle olan konuşmaları yayınladı.
Elendikten sonra sosyal medya hesabından canlı yayın açan Sahra Işık, eski dostu Seda Aktuğlu'ya ateş püskürerek "Hadi İdris'i aradın sen benim ailemden ne istiyorsun? İdris'in ailesini nasıl arayabilirsin sen ya arlanmaz utanmaz" dedi.