Sahneden düşen Deniz Seki talihsiz olay için bakın neler söyledi!
Önceki akşam özel bir etkinliğe katılan ünlü şarkıcı Deniz Seki, geçtiğimiz günlerde yaşadığı sahneden düşme olayıyla ilgili konuştu. Seki, "O boşluğu doldurmaları gerekiyordu" dedi.
Karnaval Medya Grubu'nun düzenlediği etkinliğe katılan ünlü şarkıcı Deniz Seki samimi açıklamalarda bulundu. Hasta olduğunu belirten güzel şarkıcı geçtiğimiz günlerde verdiği konserde sahneden düşmesiyle ilgili konuştu.
Muhabirlere hasta olduğunu belirten ünlü şarkıcı mevsim değişiklerinden ötürü biraz grip olduğunu söyledi. Deniz Seki, üst üste konserler verdiğini ama çok iyi olduğunu belirtti. Seki, 2019 senesinin kendisi için üzücü geçtiğini ifade etti.
2020 yılında yeni bir albümle hayranlarının karşısına çıkacağını açıklayan Deniz Seki, 2019'un ailecek sağlıksal olarak üzücü geçtiğini fakat 2020 senesinin iyi geçeceğini dile getirdi. Ayrıca albüm geleceğinin müjdesini verdi.
Geçtiğimiz günlerde konser verdiği esnada talihsiz bir kaza yaşayarak sahnede düşen güzel şarkıcı, "Bazen insanların da hatalarında hatalar oluyor. O boşluğu doldurmaları gerekiyordu. O boşluk led olmasaydı Allah korusun aranızda olmayabilirdim" ifadelerini kullandı.