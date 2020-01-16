Sahneden düşen Deniz Seki talihsiz olay için bakın neler söyledi!

Muhabirlere hasta olduğunu belirten ünlü şarkıcı mevsim değişiklerinden ötürü biraz grip olduğunu söyledi. Deniz Seki, üst üste konserler verdiğini ama çok iyi olduğunu belirtti. Seki, 2019 senesinin kendisi için üzücü geçtiğini ifade etti.