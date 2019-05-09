Sahnede aniden fenalaşmıştı Cem Yılmaz'dan sağlık durumu hakkında ilk açıklama!

Geçtiğimiz gün yenilenecek olan İstanbul seçimleri ile alakalı attığı tweetlerle hem destek gören hem de tepki çeken Cem Yılmaz, yeni stand-up gösterilerine tam gaz devam ediyor. Önceki akşam da gösterisini gerçekleştirmek için binlerce kişinin önünde sahneye çıkan Cem Yılmaz, sahnede bir anda fenalaşmıştı. Herkesin şaka sandığı olayda ünlü komedyen "İyi değilim" deyip içeri gidince işin ciddiyeti ortaya çıkmıştı.