Şahan Gökbakar'ın son paylaşımı gündem yarattı! İşte olay sözler
Ünlü komedyen Şahan Gökbakar son paylaşımıyla yine gündeme damga vurdu. Gökbakar takipçilerine "Utanma duygusu" üzerine bir soru sorarak gönderme yaptı.
Oyuncu Şahan Gökbakar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme yönelik göndermeler yapmayı sürdürüyor.
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İlk olarak Ekrem İmamoğlu'na verdiği destekle dikkat çeken Şahan Gökbakar sonrasında, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz'un taklidiyle gündem olmuştu.
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Utanmak… Utanma duygusu… Neden bazı insanlarda var bazılarında yok? Bakalım sizler ne düşünüyorsunuz?" Şahan'ın bu sözlerle kime imada bulunduğu ise takipçileri tarafından merak konusu oldu.
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Gökbakar'ın bu paylaşımının altına yorum yağdı.
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