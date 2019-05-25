Şahan Gökbakar'ın son paylaşımı gündem yarattı! İşte olay sözler

Şahan Gökbakar'ın son paylaşımı gündem yarattı! İşte olay sözler

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar son paylaşımıyla yine gündeme damga vurdu. Gökbakar takipçilerine "Utanma duygusu" üzerine bir soru sorarak gönderme yaptı.

Şahan Gökbakar'ın son paylaşımı gündem yarattı! İşte olay sözler - Sayfa 1

Oyuncu Şahan Gökbakar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme yönelik göndermeler yapmayı sürdürüyor.

14
Şahan Gökbakar'ın son paylaşımı gündem yarattı! İşte olay sözler - Sayfa 2

İlk olarak Ekrem İmamoğlu'na verdiği destekle dikkat çeken Şahan Gökbakar sonrasında, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz'un taklidiyle gündem olmuştu.

24
Şahan Gökbakar'ın son paylaşımı gündem yarattı! İşte olay sözler - Sayfa 3

Utanmak… Utanma duygusu… Neden bazı insanlarda var bazılarında yok? Bakalım sizler ne düşünüyorsunuz?" Şahan'ın bu sözlerle kime imada bulunduğu ise takipçileri tarafından merak konusu oldu.

34
Şahan Gökbakar'ın son paylaşımı gündem yarattı! İşte olay sözler - Sayfa 4

Gökbakar'ın bu paylaşımının altına yorum yağdı.

44