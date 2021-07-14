Şahan Gökbakar'ın Marmaris'teki evinin iskelesiyle ilgili flaş karar!
MARMARİS'teki evinin önündeki denizi doldurarak kendine özel iskele yaptıran ve 'Özel mülktür girilmez' tabelası asarak teknelerin yanaşmasına da izin vermeyen Şahan Gökbakar' a Muğla İl Çevre Müdürlüğü'nce başlatılan incelemenin ardından sonradan yapılan iskeleye yıkım kararı verildi.
MUĞLA Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nden komedyen Şahan Gökbakar'ı şoke eden karar... Marmaris'teki koyda satın aldığı dubleks villanın önüne izinsiz iskele yaptırıp, 'Özel mülktür' tabelası asmasıyla ilgili başlatılan incelemenin sonucunda İskelenin kaldırılması ve alanın eski haline dönüştürülmesi için Marmaris Belediyesi'ne, tonozların kaldırılması için de Büyükşehir Belediyesi'ne tutanak gönderildiği ve yıkım başlatılacağı öğrenildi.
Villanın yapı kullanım izni olupolmadığına dair araştırmalar ise yetkili kurum ve birimlerce sürdürülüyor.
Tabela asınca iyice dikkat çekti!
Komedyen Şahan Gökbakar, Marmaris'te turistik Selimiye ile Turgut Mahallesi arasında bulunan Delikyol mevkisinde karadan ulaşımın olmadığı koyda Gökbakar, iddiaya göre, Marmaris'e 67 kilometre uzaklıkta olan mahallede satın aldığı villanın önündeki sahile izinsiz olarak iskele yaptırdı. Şahan Gökbakar, özel teknelerin sahile yanaşmaması için 'Özel mülktür girilmez' tabelasını asınca iyice dikkat çeker hale gelen sahil hakkında çıkan haberlerden sonra İlÇevre Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldı.
Gökbakar'ın bir süre önce Ankara'daki bir profesörden 10 milyon liraya satın aldığı öğrenilen dubleks villanın önüne 'doldurma sahil ve iskele' yapmasıyla özel gezi ve eeğlence tekneleri yanaşınca, Şahan Gökbakar ve eşi rahatsız oldu tekneleri bölgeden gönderdi.